Demonstrant kaldte betjent for blefjæs

Begge demonstrationer var foranlediget af det optrin, som foregik i og uden for Næstved Storcenter torsdag, hvor en 38-årig kvinde meget højlydt skældte en gruppe vagter fra Næstved Storcenter ud over, at hun ikke måtte indtage sin kaffe i en af centrets cafeer uden at bruge mundbind. Samtidig live streamede hun hele optrinnet på Facebook.