Se billedserie Marna Stenmann Dreyer er i gang med at skære pærer ud med kyndig vejledning af Britt Hansen, der er uddannet social- og sundhedshjælper og arbejder i Fugleparken. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Demente laver selv mad

Næstved - 19. januar 2018 kl. 17:07 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er glæde hos både personale og de demente beboere i Fugleparken i Fuglebjerg. De har fået nyt køkken i Rosenhaven og Birkebo, og det betyder, at beboerne på begge afdelinger nu kan hjælpe med madlavningen.

Det kan måske for nogen virke ret banalt, men for de 12 demente beboere i Rosenhaven, som har svært ved at huske, hvad der skete i går, kan det at skrælle kartofler eller stege fiskefileter vække minder.

- Selv om de er demente, kan de godt sidde og snakke om retterne. Vi kan se på dem, det er noget genkendeligt, og det vækker nogle ting i dem. Det giver dem også noget socialt, fortæller teamleder Jeanette Trojel.

- Det har længe været et ønske, at man gerne ville have mere indflydelse og give beboerne mulighed for at være med, uddyber hun overfor Sjællandske.

Næstved Kommune har søgt midler gennem Sundhedsstyrelsen til etablering og renovering af flere køkkener på ældrecentre i hele kommunen.

Kommunen har fået bevilget næsten 11 millioner kroner til 16 køkkener i alt.

Dagens menu er fiskefilet og frugtsalat. Ved bordet er der allerede fuld gang i udskæringen af frugt.

Formålet med de nye køkkener er at bringe duften af mad ind på ældrecentrene og selve madlavningen tættere på de ældre. Det skal give beboerne større mulighed for at sammensætte menuen og være med i planlægning og tilberedning af måltiderne.

Samtidig skal det være med til at fastholde den identitet og hverdag, de ældre kender fra tidligere og skabe sociale relationer.

- Vi kan faktisk se, at nogen af dem har taget på. Så det giver bedre ernæring, siger Jeantte Trojel.