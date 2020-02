Se billedserie Der var mødt omkring 40 mennesker op til borgermødet på Ressourcecity torsdag aften. Thore Rytter Klitgaard (ude tv.) gennemgår planerne for det nye campusbyggeri.Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Delte holdninger til nyt campusbyggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Delte holdninger til nyt campusbyggeri

Næstved - 07. februar 2020 kl. 13:42 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faklerne og høtyvene var fundet frem, da omkring 40 borgere mødte op til borgermøde på Ressourcecity torsdag aften. Halvdelen var kommet for at bakke op om Professionshøjskolen Absalons campusbyggeri på Munkebakken. Den anden halvdel var kommet for at gøre det stik modsatte.

Lydniveauet startede lavt, da chefkonsulent og arkitekt på campusprojektet Thore Rytter Klitgaard fra Næstved Kommune gennemgik de overordnede tegninger og tal for campusset. Han fortalte blandt andet, at byggeriet bliver i henholdsvis tre og fire etager, at der kommer til at være direkte adgang til Munkebakken fra campus, og at der vil blive bygget i naturfarver- og materialer.

Modstand fra naturen

Men selvom campus bliver bygget i blandt andet natursten, træ og glas, var der flere fremmødte, der mente, at det ikke var natur nok. En af dem er Henriette Gaborit, der sidder i bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Næstved.

- I Næstved Kommune tager man naturen forgivet og værner slet ikke om den, som den fortjener, siger hun.

Hun henvendte sig også højlydt og direkte til de af Plan- og Erhvervsudvalgets medlemmer, som havde valgt at deltage ved torsdagens borgermøde.

- I burde skamme jer, sagde hun.

En mandlig deltager stemte i og mente, at så snart Næstved Kommune så 20 grønne kvadratmeter i byen, så skulle der bygges på dem.

Formanden DN Næstved Erica Heyckendorff var ikke til stede ved aftenens borgermøde. Hun har dømt sig selv inhabil, da hun arbejder for det arkitektfirma, der står bag tegningerne af det 8.100 m2 store campus.

Opbakning tæt på

Den anden halvdel af de fremmødte var positivt stemte overfor placeringen af campus, som skal rumme i alt 1200 studerende, fordelt på sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, bioanalytiker- og administrationsbacheloruddannelserne.

De mente blandt andet, at campusset vil gavne bymidten, og at det er en nødvendighed, hvis Næstved skal udvikle sig som markant provinsby.

En af dem, som havde taget ja-hatten på, er Jesper Juul Nielsen, der bor på Roarsvej tæt på Munkebakken.

- Det bliver dejligt med noget mere liv og nogle flere unge i bymidten og på Munkebakken, siger han.

Han er sikker på, at placeringen især vil være til glæde for de studerende, der tager tog og bus til og fra skole.

35 parkeringspladser...

De nuværende tegninger over campusbyggeriet indeholder 35 parkeringspladser til 1200 studerende og 80 undervisere. Og selvom bus og tog går stort set lige til undervisningslokalet, så var et par enkelte fremmødte skeptiske over det beskedne antal parkeringspladser.

Dem kunne Jesper Juul Nielsen hurtigt berolige. Fra hans soveværelsesvindue er der direkte udsyn over til tredje etage i det nye P-hus ved Rampen.

- Der er altid helt tomt, og jeg vil skyde på, at der højst bliver brugt en tredjedel af pladserne ad gangen, så der er i hvert fald masser af plads der, siger han.

Til det svarede anden mødedeltager, at man ikke kunne have sin bil holdende derover uden at være nervøs for, om unge ballademagere ødelagde den. Et problem, som Sjællandske tidligere har skrevet om.

Ham kunne Jesper Juul Nielsen berolige.

- Jeg arbejder til dagligt som administrativ medarbejder ude på politistationen, og det er min personlige opfattelse, at det opholdsforbud, der er blevet oprettet i P-huset, betyder langt færre henvendelser om hærværk og uro dernede, forklarede han.

Thore Rytter Klitgaard kunne fortælle, at da man byggede det nye P-hus ved Rampen og det, på den modsatte side af stationen på Grønvej, havde man allerede medregnet pladser til de studerende på Professionshøjskolen Absalon og VUC.

Alle kan blive hørt

På trods af de meget forskellige holdninger til campus på Munkebakken, ser Thore Rytter Klitgaard frem til at læse de officielle høringssvar, som alle borgere har mulighed for at sende ind.

- Vi forsøger at tage højde for så mange inputs som muligt, siger han.

Der er frist for at indsende høringssvar den 12. marts 2020. Herefter bliver svarene behandlet i fire uger, hvorefter byrådet vedtager det endelige byggeri. Høringssvar, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes til blivhoert@naestved.dk eller per brev.