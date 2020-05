Se billedserie Thor Temte ser frem til at afprøve den nye form for borgermøde i aften via Facebook. Ifølge ham har Landdistriktsudvalget ingen anelse om, hvor mange deltagere, der vil være. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Deltag i borgermøde på Facebook - mens du tager kaffen i sofaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Deltag i borgermøde på Facebook - mens du tager kaffen i sofaen

Næstved - 12. maj 2020 kl. 12:17 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom tiderne ikke er til et fysisk borgermøde, så ønsker medlemmerne af Landdistriktsudvalget i Næstved Kommune stadig at få inputs fra kommunens borgere. Udvalget skal nemlig snart indlevere deres inputs til en ny kommunalplan. Og til det skal de bruge kommunens borgere.

Derfor har de skiftet et ellers planlagt fysisk borgermøde ud med et virtuelt borgermøde i aften via Facebook. Det fortæller formand for Landdistriktsudvalget Thor Temte.

- Vi ønsker en rigtig god borgerinddragelse på trods af coronatiderne, så vi synes, at et borgermøde på Facebook er oplagt, siger han.

Det virtuelle borgermøde betyder, at alle borgere kan sidde hjemme i sofaen med en kop kaffe og samtidig komme med spørgsmål og kommentarer til mulighederne i kommunens landdistrikter. Og Thor Temte håber på, at en masse borgere har lyst til at deltage.

- Vi vil jo rigtig gerne høre, om folk synes, at landsbyafgrænsninger skal være anderledes, om de ønsker flere byggegrunde eller om de har nogle idéer til at udnytte tomme landbrugsejendomme til erhverv, siger Thor Temte.

Hvad er en kommuneplan? En kommuneplan er en samlet plan for anvendelsen af en kommunes arealerne.

Den sætter blandt andet rammerne for, hvor borgere kan bygge og bo, hvor der kan drives erhverv, hvordan naturen skal forvaltes, og hvor der skal anlægges veje.

Kommuneplanen udarbejdes for en periode på 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Landdistrikterne dækker over al areal udenfor Næstved By



Sender live fra rådhuset Under mødet vil Thor Temte vil selv være til stede på Næstved Rådhus. Sammen med et par andre fra Landdistriktsudvalget vil han præsentere, hvad en kommuneplan er, og hvordan processen med at beslutte den foregår, alt imens kommentarsporet på live-videoen er åben.

På den måde kan deltagere stille spørgsmål til alt, hvad der bliver sagt, samtidig med, at de kan komme med deres egne inputs og idéer.

- Vi vil tage stilling til de forslag, der kommer ind i kommentarsporet, og snakke om dem i udvalget, når vi skal finde ud af, hvad der skal indgå i vores forslag, siger han.

Ikke første gang Landdistriktsudvalget i Næstved Kommune er ikke det første i landet til at benytte sig af Facebook som mødested. Allerede i 2013 brugte både Svendborg og Assens Kommune platformen til at komme tættere på deres borgere.

Og i 2015 kom Greve Kommune som den første sjællandske kommune på landkortet over kommuner, der bruger et borgermøde på Facebook som en løsning på at engagere flere. Her var temaet kommunens grønne områder og lejeboliger til unge og ældre. Thor Temte kan godt se fordelene ved at benytte sig af Facebook til at afholder borgermøder over.

- Det er en ny og anderledes måde at afholde borgermøder på, og hvis det går godt, vil det da være oplagt at bruge metoden i fremtiden og i andre udvalg, siger han.

Hvis du ønsker at deltage eller blot overvære Landdistriktsudvalgets borgermøde på Facebook, kan du finde et link til live-sendingen på Næstved Kommunes Facebookside. Mødet bliver afholdt i aften fra 17.30 til 18.30 på Facebook.

relaterede artikler

Fra land til by er ikke altid lige let 11. maj 2019 kl. 13:28

Nyt udvalg på arbejde: Blafferkulturen skal genoplives på land og i by 31. januar 2019 kl. 18:53