Team Fogs landsholdsspiller og anfører Philip Hertz ses her i et scoringsforsøg i en anden kamp. På søndag gælder det Horsens IC - uden publikum. Kampen kan følges på ww.nordicbasketball.com/teamfog

Deja-vu: Basketdrenge møder Horsens på søndag

Mandskabet på Team Fog Næstved, der blev pokalvindere i 2017, er nu kun én kamp fra at stå i en ny pokalfinale.

Det lykkedes Næstved at vinde kvartfinalen mod Bears Academy efter en dramatisk kamp, der først blev afgjort efter forlænget spilletid. Det betyder, at Team Fog Næstved nu er klar til semifinalen, hvor modstanderen bliver Horsens IC. Kampen spilles på søndag 7. februar kl. 16 på hjemmebanen i Arena Næstved.

Det var tilfældigvis også Horsens IC, som Team Fog Næstved mødte i pokalfinalen tilbage i 2017. Selvom Team Fog Næstved var bagud med over 10 point med halvandet minut igen, lykkedes det Team Fog via en fantastisk slutspurt at sikre pokaltitlen med den afgørende scoring i sidste sekund.