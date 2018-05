Debatmøde om udviklingsplaner

Mange borgere kom med input og denne liste af idéer blev over vinteren, på lokalrådets hjemmeside, lagt til afstemning for borgerne.

- Flere hundrede borgere benyttede lejligheden til at komme med deres stemme. Baseret på resultatet af denne afstemning har lokalrådet nu valgt 8-10 nye projekter, som man sammen med igangværende projekter vil arbejde på over de næste år, fortæller formanden for Glumsø og Omegns Lokalråd, Visti Christoffersen.

På denne baggrund vil vi nu gerne invitere borgerne til et møde, hvor man dels informeres om, hvilke projekter det drejer sig om, dels gives mulighed for at komme med input til arbejdet med projekterne. Samtidig inviteres man til at melde sig som deltager i en af flere af projekternes arbejdsgrupper, uddyber han.