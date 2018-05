Besparelser på busruter skaber, traditionen tro fristes man til at sige, altid debat. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Debat om kollektiv trafik: Populistisk busdebat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat om kollektiv trafik: Populistisk busdebat

Næstved - 03. maj 2018 kl. 16:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Populismen har mange ansigter, og Søren Revsbæks påstand om, at besparelserne på den kollektive transport er de nuværende konstitueringspartiers værk alene, er endnu et lysende eksempel. SR glemmer behændigt, at det var i hans formandsperiode, at der blev brugt langt flere penge, end der var budgetafsat. Det er jo altid nemt at være "den glade giver", når man ikke kender regningen.

Nu må vi så desværre tilpasse den foreløbige trafikbestilling for 2019 fra de forbrugte 48 mill til de budgetafsatte 42, som også Venstre i 2017 var med til at beslutte, at der kun må bruges på busdriften. Og SR var ikke alene om at bede byrådet om ekstra 2 mill. til et - også i 2017 - for stort merforbrug. Det bakkede hele Teknik- og Miljøudvalget op om. Ellers havde han ikke kunnet få det. For han havde ikke flertallet til det.

Da Venstre nu ønsker at være med til at opgradere den kollektive trafik - frem for at svække også dette velfærdskerneområde - , så kan byrådets medlemmer jo ved næste budgetlægning vælge, at tilføre området flere penge.

Men vi skal også nytænke den kollektive trafik, så flest borgere kan blive betjent såvel i by som på land. Det skal være slut med tomme busser, der til ingen verdens nytte kører rundt i landskabet. De penge kan bruges bedre på ruter, hvor der er et større behov.

Helle Jessen (S)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Havbakken 285, Karrebæksminde