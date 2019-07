Debat: Vi tør gå foran

Jeg vil gerne lette Kristian Skov Andersens (KSA) bekymringer, for forslaget er hverken en modstand mod test eller et forsøg på at dække over noget. Den liste over skoler, som KSA henviser til er udarbejdet på baggrund af nogle bestemte karakterer i bestemte fag og har ikke noget med resultaterne af nationale test at gøre. Så den liste vil - om man kan lide den eller ej - være fuldstændig upåvirket af nationale test. Jeg er enig i, at forældrene skal have ordentlige svar på deres børns niveau - derfor skal vi også bruge testredskaber, der giver ordentlige svar. Her var en sag, som vi var uenige om - både om proces og indhold. Sådan er politik nogle gange. Det havde Venstre ikke problemer med for bare et par måneder siden, da man forsøgte at udnytte et smalt flertal til at lave massefyringer i Center for dagtilbud og skole. Lad os nu komme videre og samarbejde om de næste sager i stedet for - der er nok at tage fat på.