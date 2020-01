Debat: Venstre lytter til erhvervslivet

Næstvedmotorvejen er brændende nødvendig for lokale erhvervsdrivende. Når Ardagh Glass Holmegaard eksempelvis har en trafik på mellem 90 og 100 lastbiler hver dag, der ikke kan estimere deres transporttid, så er det klart, at der skal gøres noget nu. I yderste konsekvens betyder en manglende motorvej, at det bliver så svært at føre forretning i lokalområdet, at virksomhederne må flytte deres produktion. Det er yderst skadeligt for Næstved, men også for Danmark, hvis destinationen for flytningen er uden for landets grænser.