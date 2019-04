Freja Lynæs Larsen og Thor Temte. Privatfoto

Debat: Urimeligt at Kobberbakkeskolen skal bøde for ledelsessvigt

Næstved - 24. april 2019 kl. 15:01 Af Thor Temte og Freja Lynæs Larsen, Enhedslisten, Næstved Byråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kobberbakkeskolen er ladt i stikken med et økonomisk kaos som en konsekvens af, at der på et par ledelsesniveauer ikke er udvist systematisk og rettidig omhu.

Enhedslisten opfordrer Næstved Byråd, til i den kommende proces for budgetforhandlingerne at tage initiativer, som omsorgsfuldt kompenserer Kobberbakkeskolen for den økonomiske udfordring på 13 mio. kroner.

Det er åbenlyst at ledelse af og tilsyn med Kobberbakkeskolen på flere niveauer har været mangelfuld. Vi kan ikke være bekendt, at så omfattende konsekvenser af ledelsessvigt ekspederes videre til skolens nye leder med en spareplan på 13 mio. kroner.

Enhedslisten er svært bekymret for konsekvenserne af spareplanen. Det er indiskutabelt, at en besparelse på 13 mio. kroner forringer lærere, pædagogers, skolebestyrelses og ny leders fælles bestræbelser på at fastholde og udvikle kvalitet i undervisningen - og ikke mindst tage vare på, at behovet for specialundervisning bliver imødekommet og tilrettelagt med afsæt det enkelte barns behov.

Det ligger implicit i spareplanen, at færre af de sårbare børn med et vidtgående behov for specialundervisning i små grupper vil blive imødekommet. Den økonomitænkning opererer med omplacering af sårbare børn til et undervisningsmiljø og en gruppestørrelse de ikke magter.

Vi opfordrer til, at vi i byrådet tager de vedtagne visioner og ambitioner for udvikling af folkeskolen alvorligt og bevilger den nødvendige økonomi til Kobberbakkeskolen. Der er økonomisk mulighed - det er blot et spørgsmål om vilje og prioritering.

Der er mange uforbrugte midler på beskæftigelsesområdet - midler som kan omplaceres til at imødekomme Kobberbakkeskolens økonomi - og de dele af omsorgs- og handicapområdet som har budgettrængsler.