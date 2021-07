Løsgængeren Thor Temte (tidl. EL) mener, at det er tid til at se indad. Det er partiernes eget ansvar, at fortælle offentligheden om deres gøren og laden i byrådet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Uenighed kan aldrig i sig selv været et mål

Næstved - 23. juli 2021 kl. 14:26 Af Thor Temte Løsgænger Næstved Byråd Skelbyvej 137 Glumsø Kontakt redaktionen

Næstved kommune: Kompromisets kunst og styrke.

Som det fremgår af Sjællandske artikel om byrådets enighedspsykose, så er det borgmester Carsten Rasmussens (S) udgangspunkt for arbejdet i byrådet, at alle parter skal have indflydelse på de beslutninger, der tages, både i udvalgene og i byrådssalen. Det er efter min mening et godt udgangspunkt for det politiske arbejde, og det skaber de mindst ringe beslutninger.

Et enigt byråd har i 2014 vedtaget en politik, der skal sikre at »de rette skal inddrages i beslutningsprocessen på det rigtige tidspunkt«. Det skal forstås, som at borgere, foreninger og interesseorganisationer med aktier i, der rammes af, eller har konsekvenserne af den kommende beslutning, skal inddrages i udformningen af beslutningsforslaget/erne.

Orientering til borgerne i Fensmark om planerne om at udarbejde et lokalplanforslag for erstatning af de eksisterende vindmøller øst for byen og etablering af et solcelleanlæg er blot det seneste eksempel på denne praksis.

Denne praksis ser jeg som en yderliger kvalificering af de beslutningsforslag, der fremlægges i udvalg og byråd. Det bidrager så yderligere, til at byrådet ofte kommer til at vedtage forslag i enighed. Interessenterne i forslagene er inddraget i udarbejdelse af forslagene på forhånd.

Det er rigtigt, at uenighederne derfor ikke kommer tydeligt frem, men det er den enkelte byrod og repræsentanterne for interessenterne og partierne selv, der har ansvaret for at fortælle offentligheden, hvad deres udgangspunkt for arbejdet i udvalgene og beslutningsforslaget i byrådet har været - og hvilken indflydelse de har haft på beslutningerne.

Jeg er ikke enig i Sørens Revsbæks (V) betragtninger, om at byrådet er »en grå masse«. Der har ofte været livlige debatter og indlæg om baggrunden for stemmeafgivninger i de enkelte sager på byrådsmøderne - der har illustreret, at der er forskellige holdninger bag enigheden i byrådet. Hvis ikke de er kommet frem - er det de enkelte partier og byrødders ansvar, at det ikke er sket.

Det kan aldrig være sådan, at uenighed i sig selv skal være et formål.

