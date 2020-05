Der er ikke lige frem travlhed i testecenteret i Rådmandshaven. Foto: Jan Jensen

Debat: Testcenter lukket uden henvisning

Næstved - 08. maj 2020 kl. 11:00 Af Leif Nygaard, Ringstedgade 223, Næstved

»Når bureaukrati er værst«. Udtrykket er almindeligt kendt, men når »bureaukratiet det er allerbedst?«, slå da et smut forbi Rådmandshaven i Næstved, så får man syn for sagen!

Ansporet af min nysgerrighed og tiltagende forargelse gjorde jeg lørdag et ophold i Rådmandshaven og talte med en af vagterne, hvor jeg lod min forargelse få frit løb, med spørgsmålet til den manglende tilstrømning. Den gode soldats svar var, at der på gode dage havde været helt op til 29 testsøgende personer!

Onsdag den 22. april forlød det i Sjællandske, at man kunne komme uanmeldt til test. Denne opfordring fulgtes, med frygt for en lang kø! Men ak' - jeg mødtes af smil og et velkommen. 5 minutter efter var jeg igen en fri mand!

Efter besøg hos min kæreste i København, lod hun mig følge med til Næstved i lørdags for straks at tage til Rådmandshaven. Men nu var der hermetisk lukket for adgang uden en e-boks indkaldelse eller lægehenvisning - tilstrømning - ligeså fattig som ugen før!

Vi er begge årgang 39 og vel nok i risikogruppen?! At det så er lidt af en udfordring at finde testresultatet via Sundhed.dk skyldes måske min årgang?! Efter de 72 timers responstid gik så turen igen til testcenteret - med håb om hjælp til søgemetoden på nettet - for at få mit testresultat. Som de søde sygeplejersker de er, fik jeg via disse en anvisning på de knapper, der skulle trykkes på. Vel hjemkommet lykkedes det mig at hjemkalde testresultatet. Jeg håbede selvfølgeligt på et negativt, men der stod blot »Ikke påvist«. Negativt eller positivt? Skulle dette være et udtryk for dansk forståelse?

Forlydender om, at alt dette kaos skyldes Seruminstituttes udmelding om fornøden/manglende testkapasitet. De er måske fornærmede over ikke at have været hørt i tide?? Kære Magnus, hvad har du gang i??