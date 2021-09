Debat: Tak Helge for ordene

Som gammel soldat og med lang erhvervserfaring i det private ved jeg, at en god leder er en, der går forrest - er til at stole på - samt en man ved hvor man har, når det brænder på og vanskelige opgaver skal løses her og nu. Har man en sådan leder, er man tryg og kan løse opgaverne.

Og har heldigvis også mulighed for at selvpromovere sig med selfie på sociale medier! Bagefter forsøger begge så med ynkelige forklaringer at fremstå som værende helt fremme i forreste linie! Gud fri mig vel!

Skammelig adfærd fra begge og måske et udtryk for, at livserfaring og ledelsespotentiale ligger meget fjernt fra begge ministre. Danmarks største parti - Socialdemokraterne - må have et par voksne medlemmer, der kan blive indsat som erstatning for de to, som i min optik absolut ikke er deres stilling værdige.