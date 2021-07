Rune Kristensen. Pressefoto: Tony Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stor ros til kommunes medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stor ros til kommunes medarbejdere

Næstved - 02. juli 2021 kl. 13:24 Af Rune Kristensen Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved, Kontakt redaktionen

På byrådsmødet den 29. juni blev et forslag om, at der skulle bruges 1,5 million kr. på at give gaver eller oplevelser til kommunens medarbejdere på baggrund af deres indsats under coronakrisen drøftet - og vedtaget. Dog ikke med konservative stemmer.

Jeg skal være den første til at rose vores dygtige medarbejdere. Jeg ved, at de gør en kæmpe forskel, og de fortjener helt sikkert en stor tak. Men som min partifælle Helge Adam Møller så fint sagde det, så er det ikke de 217 kr. pr. medarbejder, der gør forskellen - det er det, at der åbent og officielt siges tak. Anerkendelsen i sig selv har en større værdi end 200 kr.

Der tales samtidigt om besparelser på flere områder - blandt andet skole-, daginstitutions- samt ældre- og handicapområdet, og i mine øjne skal vi prioritere denne kernevelfærd i stedet for at bruge så mange penge på firmagaver til kommunens medarbejdere.

Der er mange andre brancher, der har været hårdere ramt af coronakrisen - frisører, restauranter, hoteller, som nogle åbenlyse eksempler. Her har folk lidt store tab, og nogle har mistet deres livsværk eller job. Samtidigt har skoleeleverne haft en hård periode med hjemmeundervisning, og vi ser, at ensomheden er steget voldsomt blandt både unge og ældre.

Der er altså mange grupper, der fortjener gaver og oplevelser, og jeg mener, at det vil være forkert, hvis man bruger skattekroner i coronaregi på en gruppe, der trods alt har haft langt mere tryghed og jobsikkerhed.

Jeg synes, at forslaget om at give anerkendelse og ros til kommunens medarbejdere er sympatisk, men når man står med besparelsesforslag, der gør at medarbejderne skal løbe stærkere, mens de er på arbejde, så bør vi hellere sætte ind der.

Vi skal give nogle ordentlige vilkår, lønninger og arbejdsforhold til kommunens medarbejdere hver eneste dag, og huske ros og tak, når de har ydet ekstra. Derfor er jeg enig i, at en opgradering af sommerfesten med et par hundrede tusinde kroner er på sin plads, men at bruge over en million yderligere på blandt andet en koncert på eksempelvis Rønnebæksholm eller i Arenaen, mener jeg ikke er vejen at gå.

Jeg er dermed uenig med det røde flertal - også i, at pengene ikke lægges hos nogle af vores private virksomheder, som Hotel Kirstine eller Vinhuset.

Det virker mest af alt som om, at kampen om vælgernes gunst er begyndt i rød blok - for borgernes egne penge.