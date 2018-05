Debat: Skal Fensmark Lokalråd nedlægges?

Ja, spørgsmålet skal stilles nu, for det lader ikke til, der fra kommunens side er noget ønske om at inddrage lokalrådet. Ja, bare svare høfligt, at en skrivelse er modtaget, magtes ikke. Når der rykkes for svar er der tavshed.

Holmegaardsvej har været spærret i snart et helt år. For flere måneder siden havde vi et møde med Teknisk Udvalg og Park og Vej. Her blev vi lovet forslag til forskellige muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltninger, trods rykkere ingen reaktion. Vi har foreslået at holde borgermøde for at inddrage borgerne i den kommende udformning af Holmegaardsvej, dyb tavshed. En borger har henvendt sig Teknisk Udvalg om Holmegaardsvej og har fået svaret, at politikerne først skal have det forelagt, så det kan vedtages!!!!!!