Debat: Silometode er ikke bedre end grønthøsteren

Ser man på økonomistyringen i fem af de kommuner, der indgår i DI´s erhvervsundersøgelse på top 10 niveau, tegner der sig et interessant billede.

De fem kommuner, beskriver deres økonomi på en forholdsvis overskuelig og forståelig måde.

Dette giver sig udtryk i en klarere og mere forståelig begrebsdannelse, overskuelighed i informationsmængderne og en informativ strukturering af økonomirapporterne, som er bedre, end det vi kender i Næstved. Næstveds budgetforlig 2021-2022, tilstræber at skabe kontinuitet og ro i den økonomiske beslutningsproces.

Men der er uro på bagsmækken. Årsagen er, at budgetforliget både drejer sig om kommuneøkonomi, og om samarbejdet mellem Byrådet, Økonomiudvalget og Forvaltningen.

Budgetforliget sætter vandtætte skotter mellem de politiske udvalg. Den anvendte silometode er i min optik ikke bedre end den tidligere anvendte grønthøstermetode, der gav fordele i form af prioriterings muligheder på tværs af udvalgene.

Det bliver interessant at se i hvilken grad, budgetforliget kan generere effektivitets forbedrende og tværgående løsninger. Et spørgsmål er, om Byrådet og Økonomiudvalget gennem budgetforliget, indirekte giver forvaltningen beføjelser til at træffe beslutninger, der rækker ud over den kommunale styrelseslovs økonomiske bestemmelser?

Forvaltningen består af mange forskellige faggrupper med individuelle opfattelser af faglige standarder, og med forskellige politiske forudsætninger. Hertil kommer at vi i Danmark har et fintmasket klagesystem, der sammenligner Næstved beslutninger med fælles kommunale standarder for lovfortolkning. Der er ingen hurtige, nemme eller enkle løsninger.

Min lille research af de 5 kommuner fra DI´s erhvervsanalyse giver dog det klare indtryk, at økonomistyre opgaverne løses bedst, når den tværgående koordinering på det politiske og opgaveløsende plan er højt prioriteret, af en ikke for stor gruppe af godt samarbejdede forvaltningschefer på højeste niveau.