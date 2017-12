Send til din ven. X Artiklen: Debat: Så er den gal igen i AffaldPlus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Så er den gal igen i AffaldPlus

Næstved - 09. december 2017 kl. 17:22 Af Kristoffer Petersen, Skyttevænget 10, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg synes det er dejligt, at vi har en avis her i Næstved, der tør tage sager op som trænger til at blive diskuteret. Avisen har kigget, på AffaldPlus igen.

Denne gang har bestyrelsen i AffaldPlus valgt at sende deres ansatte, og dem selv til julefrokost, med overnatning på skatteborgernes regning. Personligt har jeg ikke noget problem, med at man holder en julefrokost. Der hvor jeg synes det bliver problematisk, er at de skal have en overnatning med i købet.

Kigger man på hvad Næstved kommune, bruger på julefrokost til deres ansatte, kan jeg konstatere, at der er meget stort spænd mellem hvad kommunen og AffaldPlus bruger i kroner pr ansat. Derfor undrer jeg mig over, at Næstved kommunes to repræsentanter siger ja, til den form for fråd med skattekronerne. Derfor har jeg også stillet mig selv spørgsmålet, er bestyrelsen i AffaldPlus deres opgave voksen nok, når jeg kigger på hvad de har fortaget sig de sidste 4 år?

Så kommer jeg til at tænke på nogle af de sager, der har været oppe i avisen, hvor de har været gavmild med skattekronerne. Her tænker jeg blandt andet på studieturen til Californien, og forlængelse af åremålskontrakten, der giver direktøren en favorabel bonus.

Jeg håber, at de to politikere, der bliver udpeget af Næstved Kommune, og som skal sidde i AffaldPlus bestyrelse vil være deres rolle bevidst, når det blandt andet kommer til forvaltning af de skattekroner, der kommer i kassen hos AffaldPlus og at de vil optræde som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, de næste fire år.