Debat: Ros til Eusebius og frivillige

Næstved Søjler: Middelalderprojekt i Næstved har været en succes. Folk har efter Corona trængt til aktivitet og til at mødes om noget.

Folk er kommer for at deltage fra både Land og By. Og det blev så efter den glimrende Streetcut, Middelalderen,som har styrket fællesskab og fået os til at ranke ryggen. Den lokale selvsikkerhed og bevidsthed har nydt godt af Næstveds Søjler.

Utallige frivillige har knoklet, og de har gjort et flot stykke arbejde for at få perfekte rammer til, at vi alle har kunnet indleve os i den tid.