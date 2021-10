Debat: Opråb til Vestegnen: Vi gider jer godt herinde

1000 tak til lokalrådet i Fuglebjerg for, at man ved vælgermødet i Kulturladen torsdag 30/9, gav et stor flok socialdemokrater - nogen i røde jakker - lov til at ytre sig/os omkring vores politik for Fuglebjerg, samt utvetydigt afvise, at vi er for fine til og ikke gider Fuglebjerg!