Debat: Også lodsejere skal bakke op om natur

Af Helle Jessen Kandidat for Socialdemokratiet Havbakken 285 4736 Karrebæksminde Formand for Teknik- og Miljø Udvalget

Med De konservatives og Venstres nye optagethed af udvikling af Naturturisme i Næstved Kommune, ser de gamle Naturparkprojekter - Naturpark Tystrup-Bavelse Søerne og Naturpark Præstø Fjord nu ud til at være inde for rækkevidde. Også Naturpark "Lagunelandet" med Karrebæk og Dybsø Fjord samt Holmegaards Mose er oplagte muligheder.

En sikker vej til opgradering af Naturturisme er udpegning af sammenhængende naturområder, der kan formidles som en helhed. Naturparker efter Friluftsrådets koncept, Nationalparker efter statens definition eller fremtidens Naturnationalparker (som vi dog endnu ikke helt kender kravene til) vil kunne hjælpe os på vej. Af disse typer er det dog klart Naturparkkonceptet, som vi har bedst chance for at kunne realisere.

En Naturpark skal opfylde 10 kriterier, som dog hver især ikke udgør uoverstigelige problemer. Et af dem er, at det geografiske område skal indeholde 50 procent beskyttet natur.

Et andet er, at der skal være en koordineret formidling for såvel danske som udenlandske gæster. Det er naturligvis en forudsætning for etableringen af en naturpark, at den forankres lokalt gennem proces med at inddrage lodsejere og borgere.

Dette var tilfældet i forbindelse med forundersøgelsen af såvel Tystrup-Bavelse Søerne og Præstø Fjord. Man har derfor et ret godt grundlag for at komme videre med disse projekter. Men det fordrer naturligvis, at lodserne har lyst til at genoptage processen.