Cille Torp-Strunz fra Foreningen Hvor Er Der En Voksen mener ikke, at Næstved Kommune lever op til minimumsnormeringerne.

Debat: Normeringer i Børnenes Næstved

Næstved - 30. september 2021 kl. 17:53 Af Desirée Hornbæk Milling, H.C. Lumbyes Vej 83, Næstved og Cille Torp-Strunz, Edith Rodes vej 3, Næstved Kontakt redaktionen

Om Næstved skal være det nye, det nære eller noget helt tredje, er vi ligeglad med.

Vi ønsker, at byens børn må opleve, at der er tid, arme, øjne og voksne, til at sikre deres behov. Men virkeligheden er en anden - det må politikerne erkende.

Lars Hoppe-Søe (RV) udtaler, at vi har opnået minimumsnormeringer - men desværre fortæller han ikke, at de minimumsnormeringer kun syner godt i et Excel-regneark og ikke er synlige eller mærkbare ude på stuerne hos vores børn og personale. Børnene skal have rigtige minimumsnormeringer - dem, hvor kun de voksne som vores børn kan tælle, tæller.

Hvad er minimumsnormeringer? Minimumsnormeringer betyder, at der er fastsat en norm, for hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen. Lars Hoppe Søe oplyser, at nyeste tal for Næstved viser en normering på 2,8 for vuggestuebarn og 5,9 børnehavebørn pr. voksen.

Men det stemmer ikke med virkeligheden. HvorErDerEnVoksen ønsker minimumsnormering som måles i børnehøjde. En normering som ses og mærkes på stuen - opgjort sådan er vi langt fra i mål. Et øjebliksbillede udregnet jf. omsættertabellen fra Fredensborg Kommune, viser en normering på 5 vuggestuebørn og 10,3 børnehavebørn pr. voksen.

Vi ønsker gennemsigtighed på dagtilbudsområdet.

