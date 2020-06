Kranen er helt afgørende for Kanalhavnen og kan ikke flyttes til Karrebæksminde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Debat: Nej tak til udflytning af sejlklub

Næstved - 07. juni 2020 kl. 06:30 Af Kai Madsen Oskarsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en artikel i Sjællandske om udflytning af Næstved Havn siger havneformand Kristian Skov-Andersen blandt andet, at mange af sejlerne godt kan undvære tomgangen hen over fjorden.

Læs også: Havnen lægger puslespil før udflytning

Det forekommer mig, at havneformanden ikke har prøvet at nyde sejlturen gennem vores smukke fjord.

Hvis det føles som spild af tid med sejlturen over fjorden, havde sejlere nok søgt om overflytning til en af Næstved Sejlklubs havne i Karrebæksminde, men mange af sejlerne har haft deres båd liggende i netop Kanalhavnen gennem årtier.

Der er også et økonomisk aspekt i brug af netop Kanalhavnen. Nemlig, at det for mange med bopæl i Næstved er muligt at benytte cyklen for at komme frem til båden. Denne mulighed synes ikke at være til stede i samme udstrækning med den skitserede udflytning af Kanalhavnen.

Jeg vil samtidig henlede havneformandens opmærksomhed på Næstved Sejlklubs »Kran- og beddingplads«. Det vil ikke være sandsynligt, at den kan flytte med til Karrebæksminde - blandt andet på grund af fredningsbestemmelser. Derfor har kommunen en opgave med at finde et egnet areal til denne for en sejlklub meget vigtige facilitet.

Et lille tankeeksperiment kunne være, at havnen tilsyneladende ikke vil benytte den bedste mulighed for anlæg af industrihavn ovenikøbet hvor infrastrukturen meget nemt kan bringes i orden, nemlig på vestsiden af kanalen. Her ville der så kunne bygges havn og beddingplads til sejlklubben.

Min begrundelse for dette forslag skal findes i, at det er den sidste mulige lokalitet som Næstved Kommune har at tilbyde Næstved Sejlklub, hvis kommunen ikke skal være aktivt medvirkende til mulig decimering/nedlæggelse af en velfungerende sejlklub i Næstved.

