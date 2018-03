Er byggegrundene for billige?

Debat: Næstved Kommune sælger nye byggegrunde alt for billigt

Næstved - 16. marts 2018 kl. 21:22 Af Henrik Folkersen, Trettenstykkerne 1 A, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Næstved Kommune i 2007 og årene herefter udstykkede parcelhusgrunde på Tretten- og Grøftestykkerne i Næstved Nord blev disse grunde som hovedregel solgt for priser mellem 700-900.000 kr. pr. grund. Ved det nuværende udbud af 54 nye parcelhusgrunde i det nærtliggende område Eskeskoven udbydes de nye grunde til priser på kun 550.000 kr. henholdsvis 625.000 kr. inkl. moms.

Dette prisfald er ikke gavnligt af flere årsager: For det første bør salget af kommunens jord blive en gevinst for alle kommunens borgere og ikke kun for dem, der har råd til at bygge nyt. Finanskrisen er for længst overstået, og de aktuelt gode forhold i dansk økonomi - med høj beskæftigelse og lave renter - kan sagtens retfærdiggøre gode salgspriser ved salg af kommunens byggegrunde.

Meget tyder på, at de lave udbudspriser kan ende op med at medføre et tab for kommunekassen: Det samlede salgsprovenu for de 54 grunde kan anslås til 26,3 mio. kr. ekskl. moms. Af det beløb fragår 23,9 mio. kr. alene til byggemodning.

Der resterer således kun 2,4 mio. kr. til at dække kommunens omkostninger til køb af jord, finansiering, advokat, salg og annoncering, m.v. Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan man udlede, at de billigste grunde sælges med tab. Kommunens salgsindtægt for de billigste grunde udgør således 440.000 kr. ekskl. moms. Af det beløb fragår 443.000 kr. alene til byggemodning.

For det andet kan man stille spørgsmålstegn ved, om de nye parcelhusgrunde i Eskeskoven udbydes til markedspris. Til sammenligning udbydes nye private byggegrunde i den nye udstykning Klosterlunden til markant højere priser. For det tredje er de lave udbudspriser til ulempe for de boligejere, som i tidligere år har købt grunde af kommunen til højere priser, fordi de eksisterende boliger presses ned i pris.

De ansvarlige politikere bliver nødt til at gå ind i sagen.