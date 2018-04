Else Jensen vil have flere busser til det sydøstlige hjørne af kommunen. Her er det chauffør Gert Gerczymisch på linje 698, der nedlægges 1. juli. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Næstved Kommune og kollektiv trafik

Næstved - 26. april 2018 kl. 17:27 Af Else Jensen, Æskebjergvej 8, Tappernøje, Lokalråd Tappernøje, Snesere og Everdup Sogne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvornår går det op for samtlige politikere på tværs af partierne, at der altså nødvendigvis må afsættes flere penge til den kollektive befordring? I sidste valgperiode blev der på dette område sparet 33 millioner kroner.

Vi har i den sydøstligste del af Næstved Kommune, hvor vores område Brøderup Tappernøje har status af udviklingscenter, brug for god kollektiv befordring alle årets dage såvel til som fra området og via Næstved Busterminal og gode forbindelser videre ud i den vide verden, uanset om turen videre sker med bus eller med tog.

MOVIAs køreplanlægger havde i nuværende køreplan 611 ændret ankomsttiden om lørdagen til Næstved, hvilket betyder, at man ikke kan nå buslinje 480R i Næstved - ligeså er afgangstiden fra Næstved ændret på de sidste to afgange om hverdagen, hvilket medfører, når toget fra København er tre-fem min. forsinket, at man ikke kan nå bussen. Vores nuværende formand for Teknisk Udvalg, har endnu ikke vist vilje til at rette det, selvom kommunen stadig havde vetoret, da jeg blev opmærksom på ændringerne; og ændringen ville have været udgift neutral.

For at vores Udviklingscenter Brøderup-Tappernøje kan fungere optimalt, så er det nødvendigt, at vi får forbedret den kollektive befordring i hele området fra Næstved via byerne Rønnebæk, Næstelsø, Brandelev, Bøgesø, Askov, Snesere, til Brøderup/Tappernøje som til støttebyen Everdrup, med direkte forbindelse til Næstved alle årets 365 dage, med mindst det halve antal afgange af det, de øvrige centre i Næstved Kommune har.

Vi har et rigt foreningsliv i vores dejlige område, men vi mangler god kollektiv befordring alle årets 365 dage.

Før end interesserede personer tør tænke på at købe en grund og bygge et hus og stifte familie her, så tænker de på, hvordan med børnepasning, skole, job osv. - men ikke mindst hvordan med kollektiv befordring, når de kære små bliver større og senere skal have en uddannelse.