Danske Fysioterapeuter finder det således fagligt uansvarligt at fratage børn og deres familier hjælp, Foto: Kasper Lojtved

Debat: Næstved Kommune ønsker at spare på de syge og livstruede børn

Næstved - 13. september 2021 kl. 15:11 Af Stine Bøgh Pedersen, Regionsformand, Danske Fysioterapeuter Region Sjælland Kontakt redaktionen

sparekniven: Endnu engang kan man undre sig over, de overvejelser de politisk valgte gør sig, når de fremsætter et spareforslag.

I det spareforslag, som der foreligger på Børne- og Skoleområdet i Næstved Kommune, har politikerne blandt andet et ønske om at spare palliativ fysio- og ergoterapi væk samt sløjfe muligheden for at kommunens dagtilbud kan indstille børn med motoriske og sansemæssige udfordringer til undersøgelse hos fysio- og ergoterapeuter.

Det frarådes på det kraftigste, at der spares på indsatser overfor alvorligt syge og livstruede børn og deres familier. Desuden er det ikke en opgave, man bare kan spare væk, da det er en SKAL opgave i kommune.

Den palliative fysio- og ergoterapi er som en del af et tværfagligt tilbud medvirkende til at lindre smerter og bedre livskvalitet ved eksempelvis at hjælpe med at vedligeholde funktioner længst muligt. Fx kan indsatsen være rettet mod at trække vejret selv eller kunne synke sit eget mundvand. Den fysio- og ergoterapeutiske indsats har altså stor værdi for både børnene og deres familier.

Danske Fysioterapeuter finder det således fagligt uansvarligt at fratage børn og deres familier hjælp, der kan højne livskvaliteten i den meget svære livssituation, de i øvrigt står i.

At skære muligheden for en fysio-ergoterapeutisk undersøgelse af børn med motoriske og sansemæssige problemer, vil blot skubbe problemerne ud i fremtiden.

Vi ved, at det er vigtigt at have motorikken på plads i forhold til indlæring. Børn, der er motorisk usikre, har sværere ved at være en del af fællesskabet, og de deltager i mindre grad i fritidsaktiviteter. Vi ved, at det er i børnelivet at glæden til fysisk aktivitet skabes, og det er svært, hvis motorikken hænger efter. Manglende tidlig indsats vil ikke kun have betydning i børnelivet, men også i voksenlivet. Herunder risikoen for at udvikle div. livsstilssygdomme pga. inaktivitet.

Børn med motorisk uro, vil heller ikke længere have mulighed for at blive tilset af en terapeut. Motorisk uro kan være til stor gene for både barnet og dets omgivelser, men ofte er det simple redskaber, der skal til for at mindske problematikken.

Hvis forslaget vedtages fratager man syge og livstruede børn en værdi afsked med livet, og man forhindrer de motorisk og sanseudfordrede børn i at få børneliv på lige vilkår som deres kammerater.