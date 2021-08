Debat: Når kanoer deler vandene

Det står mere og mere klart, at Næstved Kommunes økonomi er afhængig af statslige overførsler, og at økonomien på længere sigt ikke kan bedømmes ud fra et gunstigt likviditetstal i august 2021.

Derfor er aktivitetsfremmende initiativer nødvendige, og bæredygtig turisme ved Susåen et interessant projekt. De politiske rammer i kanodebatten er skabt gennem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og et nærmere bestemt antal kanotilladelser.

En udfordring er, at de informationer, der er tilgængelige for borgerne om baggrunden for antal kanotilladelser, ikke er umiddelbart tilgængelige.

Derfor skal man være forsigtig med at kalde nogen for uvidende. Dog findes der to offentliggjorte dokumenter: Bekendtgørelsen om sejlads på Susåen og en tilsvarende bekendtgørelse for Gudenåen.

De har begge hjemmel i loven om naturbeskyttelse, hvor der udtrykkes principper, som stort set alle går ind for. Mens der i bekendtgørelsen for Susåen findes konkrete tal for antal fartøjer , er der i bekendtgørelsen for Gudenåen (jvf § 7), tale om en rummelig vurdering, der er baseret på naturens bæredygtighed, danskernes interesse for natur-turisme og turisterhvervets udbud af kanoer, overnatningsfasciliteter, forplejning og komfort.

Tilsyneladende er man i Jylland bedre til at træffe sådanne koordinerede beslutninger, end man er på Sjælland. Denne antagelse baseres også på Gudenåkomitteens arbejde, der er en gruppe, dannet af Gudensåens kommuner.

Gudenåkomitteen samarbejder med Naturstyrelsen, ikke kun om besejlingen , men også om mere alvorlige udfordringer omkring vores klima og miljø. Naturstyrelsen ønsker et decentralt samarbejde om løsning af natur-turismens udfordringer, hvor Kommunen efterfølgende skal håndhæve de løsninger, man er blevet enige om.

Det afgørende er ikke kun antallet af fartøjer på Susåen, men også hvordan den nuværende kano ressource anvendes, og hvorledes de å-farende behandler den natur, som de har til låns i nogle feriedage.