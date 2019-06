Klaus Eusebius Jakobsen (RV). Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mon Venstre egentlig ved, hvad de vil? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mon Venstre egentlig ved, hvad de vil?

Næstved - 17. juni 2019 kl. 15:09 Af Klaus Eusebius Jakobsen, byrådsmedlem (RV), Gl. Skovridervej 4a, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ting er at man altid kan diskutere »det der er virkelig vigtigt«. Et andet er at sætte en kurs og så holde den.

Jeg tror ikke, at vi kan være uenige om at kunne pege på mange mulige forbedringer og udviklingsmuligheder i kommune som Næsted - og det er fint at vi får mulighederne på bordet til planlægning, mm. for fremtiden. Men det er pt lidt svært at holde rede i, hvad Venstre i Næstved byråd egentlig vil - ud over ikke at ville sætte de planer i verden, som man var med til at skrive under på med budgetforliget for 2019.

Jeg tænker her på Søren Revsbæks kommentar om, at han håbede på, at man i byrådet kunne enes en mindre svømmeløsning - det er ikke lang tid siden, at Sebastian Mylsted-Schenstrøm (også Venstre) i nærværende avis gav udtryk for, at der var for få penge afsat til en ny svømmehal.

Slingrekurs eller manglende fodslag i byrådets næststørste parti?