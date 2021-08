Send til din ven. X Artiklen: Debat: Misk-mask fra visse partier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Misk-mask fra visse partier

Næstved - 23. august 2021 kl. 15:42 Af Gorm Nøddebo Nielsen Degnebakken 9 Holme Olstrup Kontakt redaktionen

Skoler: Det er spændende hver dag at åbne Sjællandske og se, hvad der nu er drøftet i Teatergade. For tiden taler formanden for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe om ændringer på skoleområdet igen igen. Nogle af tiltagene virker uigennemtænkt. Fx hvem er bedre, og tilmed har pligt, til at smøre en sund madpakke til børnene, end børnenes forældre. Langt de fleste børn har gode forældre. Nogle af de 20 millioner kroner, som det koster at drive en kommunal madordning, burde have været anvendt på drift af skolen i Holme Olstrup.

Nu skal vi have flere skoler i Næstved Kommune kan man læse i Sjællandske den 9. august, fordi en fejlslagen struktur alligevel ikke viser sit værd, skriver formanden for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe. Nu er tiden en anden (efter blot tre år), skriver formanden videre. Får nærmest indtryk af, at den gode skolelærer tror, at pengene gror på træerne. Selv borgmester Carsten Rasmussen gik i sin tid til valg på ikke at lukke skoler. Skolen i Holme Olstrup, med perfekt beliggenhed, var den nyeste skole i Næstved Kommune (indviet i 1981-82) er som bekendt nu ombygget for millioner af kroner og anvendes i dag til andet formål.

Ikke alene ærgerligt, men en politisk skandale, at skolen i Holme Olstrup blev lukket for tre år siden. Mange småbørnsfamilier og andre borgere stod i kø på det daværende orienteringsmøde, for at imødegå Byrådets beslutning. Men nej, der blev ikke lyttet til borgerne i Holme Olstrup. Afgørelsen var truffet på forhånd.

Kære Byråd, Holme Olstrup er en stationsby og et super bosætningssted. Der er halv time drift med tog og bus i alle retninger. Holme Olstrup station er ikke en station, hvor togene bare suser igennem. Nej, man kan stige på toget hver halve time.

En anden ting: På et sommermøde i borgmesterens kolonihave har borgmesteren bl.a. udtalt, at Næstved Havn skulle nedlægges - den har ingen fremtid - den har ingen gang på jord, sagde borgmesteren. Nu har tonen heldigvis fået en anden lyd. Hvorfor nedlægge et erhverv, som giver stort overskud. Jeg synes det er nogle »misk-mask« udmeldinger fra visse partier.

Man har på det seneste kunne læse, at når sager har været til behandling i Byrådet har stemmefordelingen været 31 - 0, skriver borgmesteren. Nemt når alle er enige, men mærkeligt. Jeg forstår godt Søren Revsbæks flere debatindlæg herom.

Vi nærmer os kommunevalg og nye og stærke kræfter markerer sig i blå blok.

relaterede artikler

Debat: Når kanoer deler vandene 23. august 2021 kl. 15:36

Overskudsjord bliver til naturpark 23. august 2021 kl. 04:45