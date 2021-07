Borgmester Carsten Rasmussen (S) og Rune Kristensen (K). Foto. Privat

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Man kan godt være uenige OG samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Man kan godt være uenige OG samarbejde

Næstved - 24. juli 2021 kl. 09:34 Af Rune Kristensen Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved Ahornvej 6 Næstved Kontakt redaktionen

Klaus Eusebius Jakobsen plæderer for, at enighed gør byrådet stærkere, mens Søren Revsbæk påpeger, at det først og fremmest styrker borgmesteren. I min bog har de begge sådan set ret.

Jeg mener, at uenighed er sundt. Det er en del af demokratiet at repræsentere forskellige synspunkter. Ellers kunne vi bare lade embedsmændene bestemme det hele.

Vi lokalpolitikere har et politisk udgangspunkt, der er forskelligt, hvad end det er liberalt, socialistisk eller konservativt, og med disse respektive værdigrundlag indgår vi i debatten om lokale emner. Det er vores forpligtelse at komme med klar tale og entydige holdninger. Man må som politiker turde stå fast i egne synspunkter, men naturligvis også acceptere, at intet parti har flertal alene, og derfor vil en beslutning kræve dialog, samarbejde og kompromis på toppen af den politiske debat.

Jeg vil selv gå til arbejdet - hvis jeg skulle komme ind i byrådet - med den indstilling, at jeg vil kæmpe åbent for mine konservative holdninger, men naturligvis også søge indflydelse for at sætte konservative fingeraftryk på de politiske resultater.

Vi har et snævert rødt flertal i Næstved Byråd, der sidder på magten, og hvis vi borgerlige vil have indflydelse indtil, at vi selv får flertal, så må det ske sammen med vores borgmester Carsten Rasmussen. Dog skal alle parter i en diskussion have noget med ud for, at et kompromis giver mening.

Jeg har den største respekt Carsten og hvad han har gjort for denne kommune. Han er en vellidt borgmester, og jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Al udvikling sker på baggrund af det eksisterende, og lige meget hvordan valgresultatet til november ender, så vil jeg være garanten for, at Næstved bliver rykket i en mere grøn og erhvervsvenlig retning. Vi har et fint udgangspunkt, og jeg ved, at udvikling kræver samarbejde, så vi i fællesskab løfter det, der har været, til det, der skal være.

Det er sådan i politik, at man godt kan være uenige, og alligevel samarbejde og komme godt ud af det med hinanden. De fleste af mine bedste venner har jeg fundet i politik - og mange af dem i andre partier end mit eget. Politik er mere end holdninger - det er også relationer. Og med en god tone og gode relationer kan man sagtens være dybt uenige politisk og alligevel samarbejde og skabe gode fælles resultater. Politik er ikke kun sund debat - det er også kompromissets kunst.

relaterede artikler

Debat: Gå efter bolden og ikke efter Revsbæk 24. juli 2021 kl. 09:19

Debat: Uenighed kan aldrig i sig selv været et mål 23. juli 2021 kl. 14:26