Debat: Lyt til advarsel om havnelukning

I Sjællandske den 16. juli advarer direktør i Danske Havne, Tine Kirk Pedersen, mod at træffe forhastede beslutninger, når det gælder en mulig lukning af erhvervshavnen i Næstved. For mig at se som lægkvinde har T.K.P. fornuftige og gode argumenter for en bevarelse af havnen.