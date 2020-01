Jacob Mark (SF) mener ikke, at straf er den rette vej frem.

Debat: Lov om skolefravær er dårlig børnepolitik

Af Jacob Mark (SF) gruppeformand og undervisningsordfører

Debat: Lov om skolefravær er dårlig børnepolitik

Der kan være 117 grunde til, at et barn ikke møder op i skole, men oftest er fravær et tegn på mistrivsel hos barnet. Socialdemokratiet indgik en uhellig alliance med de blå partier, da de sidste år vedtog, at forældre skal trækkes i børnechecken, hvis deres børn har for meget fravær i skolen.

I SF mener vi ikke, at det er det rigtige pædagogiske værktøj til at bekæmpe fravær. En tilgang, hvor man forsøger at adfærdsregulere gennem straf er dårlig børnepolitik. Det vidner om, at man ikke tager problemet og barnets perspektiv alvorligt.

Sjællandske bragte den 14. januar en historie om, at 22 forældre i Næstved kommune bliver trukket i børnechecken, fordi deres børn har for meget fravær. I SF vil vi have loven ændret, fordi den sætter nogle meget sårbare familier i uheldige situationer. Loven udfordrer den afgørende tillid i skolehjemsamarbejdet, samtidig med at den rammer socialt skævt.

Jeg mener ikke, at straf er den rigtige vej frem. I sidste ende går det ud over børnenes trivsel. Derfor skal vi ikke straffe forældre og børn, men i stedet sørge for sætte ind med de rette pædagogiske værktøjer, så de kan få den ekstra hjælp, de har brug for.