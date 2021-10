Debat: Lokalråd graver ikke grøfter

Helt naturligt at socialdemokratiet ved Lars Westermann og Jan Erik Grabas jamrer sig. Selvfølgelig gør det da ondt at blive ramt på sit ømme punkt. At socialdemokratiet kommer til Fuglebjerg ved givne lejligheder med bl.a. partireklamer, ændrer dog ikke ved, at partiet har fravalgt at have en personlig byrådskandidat med rod i lokalsamfundet.