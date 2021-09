Næstved er beriget med flere kulturelle aktiviteter.

Debat: Kulturliv i Næstved kommune

Næstved - 13. september 2021 kl. 15:11 Af Aligo Francis, Byrådsmedlem (S), Kandidat til KV21, Orenæsvej 42, Næstved. Kontakt redaktionen

kultur: Næstved Kommune er beriget med flere kulturelle aktiviteter for alle alders grupper, og det fantastisk at kunne udnytte de mange muligheder omkring os.

De sidste par uger havde der været mange begivenheder at finde i Næstved, fra morgen til aften. Vi har haft operaaften ved Munkebakken organiseret af 'Næstved Early Music Festival', et fantastisk arrangement. 'Dansk Rakkerpak og Faster Cool' med Street Cut 'Næstved international Gadeteater Festival'. Igen en farverig og morsom fest for alle. 'Næstved Søjler - Festival og Middelaldermarked', hvor Næstveds spændende kulturhistorie var på tale, og som blev fremvist for borgerne. 'Foreningernes Dag', hvor alle frivillige foreninger mødes hvert år og præsenterer dem selv, viser deres årlige aktiviteter og er her, med til at skabe netværk. Vi skal for første gang, meget snart, til at opleve 'Street Food festival' her i Næstved ved Maglemølle. 'Kultur Natten2021', som kan opleves d. 1. oktober, og det igen er en oplagt mulighed, at mødes gennem det kulturelle.

Listen er lang, med kulturelle oplevelser, som vores by kan tilbyde og det er dejligt at se udviklingen i kulturlivet i Næstved hvert år. Vi vokser altid lidt mere for hvert år der går, og der kommer nye ting og ideer til. Det er fantastisk! Hermed en stor ros til alle de fantastisk frivillige ildsjæle som er med til at udvikle vores kulturliv i Næstved kommune.

Kultur kan tolkes på mange måder, men for mig, er det et mødested, hvor vi lærer hinanden at kende.

I Sydbyen havde jeg den fornøjelse at lærer Anne Steen, daværende Citychef i Næstved Cityforening, som nu er ansvarlig for Sct. Jørgens Park butikscenter. I forbindelse med fejringen af deres 25 års fødselsdag, havde jeg fornøjelsen af, at være med og vise den kultur hvor jeg oprindeligt kommer fra. Afrika flyttede ind i Sct. Jørgens Parks butikscenter. Mens jeg dansede rundt til afrikanske rytmer mødte jeg utrolig mange borgere som kiggede forbi med nysgerrighed og hyggelige snakke. Der blev bl.a. underholdt med afrikanske rytmer, musik og dans både for børn og voksne samt skattejagt i butikkerne med afrikanske ledetråde.

Byrådet har besluttet at sætte fokus i udviklingen af byens centrum, caféer, butikker, restauranter mm og det er super godt. Jeg har selv her været med til at støtte denne beslutning. Men, vi skal også huske landområderne og alle de kulturelle oplevelser de allerede kan tilbyde og som samtidig er i udvikling.

Lad os have hele Næstved kommune i fokus.