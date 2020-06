Partifælllerne Anette Brix og Helge Adam Møller vil ruske op i de ræverøde socialister.

Debat: Konservative: Sæt skatten ned - det er en lukrativ ordning

Næstved - 05. juni 2020 kl. 22:06 Af Anette Brix og Helge Adam Møller, Den konservative byrådsgruppe, Møllevej 12, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet kan, for en samlet udgift på 22 mio. over 5 år, give kommunens borgere en skattenedsættelse på 137 mio. kroner. Familierne får altså lov til at beholde flere af egne penge, som kan anvendes hvor den enkelte familie/person finder de giver mest velfærd. Det er en forrentning på 630% eller på sagt på almindeligt dansk: For hver krone, der gives i skattenedsættelse får borgerne over 6 kr. til eget brug.

En særlig kæmperabat Da den konservative byrådsgruppe derfor på byrådsmødet forleden foreslog, at vi til næste år nedsætter skatten i Næstved med 0,2 % regnede vi med stor tilslutning. Det vil jo betyde at kommunens borgere får lov til- over de næste 5 år-at beholde 137 mio af egne penge for en meget beskeden Investering på 22 mio. Men umiddelbart var det kun Githa Nelander DF der støttede,medens enhedslisten,SF og Soc klart afviste. Radikale og Venstre kom ikke med nogen melding,men vi håber, at også de vil indse at det er en fantastisk lukrativ ordning (for at bruge administrationens formulering i sagens indstilling).

Den helt særlige kæmpe rabat til kommuner der reducerer indkomstskatten,er en del af udligningsaftalen (som bl.a. regeringen,SF,Venstre og radikale stemte for) og betyder, at kommuner der nedsætter skatten i de næste 5 år -altså i både denne og næste byrådsperiode- kompenseres med ca. 85 % af indtægtstabet.Ordningen stopper først i 2026.

Ræverøde socialister Udligningsaftalen var så økonomisk positiv for Næstved, at de besparelser der tegnede sig for de kommende år, nu er afløst af muligheden for at give velfærdsløft på flere områder, samtidig med at den enkelte familie kan få lov til at beholde lidt flere af egne penge. Man skal være økonomisk uansvarlig, eller ræverød socialist for ikke at søge den skatterabat ordning.