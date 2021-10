Debat: Ikke følt os velkommen i Næstved

Når kommunens velsagtens største parti, så åbenbart ikke har kræfter eller vilje til at finde kandidater i Fuglebjerg området, vælger at kritisere vores lokalråd, mener vi al saglighed er opbrugt. Det havde været på sin plads, hvis man som formand og kandidat for Socialdemokratiet, havde begrundet de manglende kandidater, i stedet for at nedgøre vores lokalråd. Tilmed i flere omgange.

Vi synes det er på sin plads at give taletid til de lokale kandidater, som vi håber, vil fremme Fuglebjergområdet, det er tiltrængt. De manglende kandidater, håber vi ikke er et udtryk for at Socialdemokraterne i Næstved er sikre på at få stemmer nok, og derfor ikke mener at Fuglebjergområdet er af betydning. Vi håber heller ikke, at en sådan holdning breder sig til andre, administrative områder i sagsbehandlingen.