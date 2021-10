Politikerne priorieterer Næstved, mener Poul-Erik Pedersen. Arkivfoto: Robert Ándersen

Debat: Ikke en del af lokalområdet

Næstved - 11. oktober 2021 kl. 17:54 Af Poul-Erik Pedersen Formand, Lokalrådet for Næstved Vestegn Ahornvej 18 Sandved

Utroligt, som Lars Westermann kan puste sig op og være belærende overfor Lokalrådet for Næstved Vestegn. Alt sammen med udgangspunkt i, at socialdemokraterne i Næstved kommune helt frivilligt har fravalgt at opstille en byrådskandidat i området af Gl. Fuglebjerg kommune, og at lokalrådet har tilladt sig at kommentere på dette.

Lars Westermann har ikke tidligere brystet sig af, og har heller ikke været en del af lokalområdet til Gl. Fuglebjerg. Derfor var han heller ikke inviteret med i panelet i Kulturladen, men var naturligvis velkommen som debattør.

At ville være engageret i udviklingen i den vestlige del af kommunen, er det bla. at fjerne den kollektive weekendtrafik, som byrådspolitikerne netop har medvirket til? Som Brian Hornbek udtrykker det, er alternativet at spare på skole og ældreområdet.

Mon ikke hensynet til vælgermassen i Næstved by her har fået 1. prioritet? I Lokalrådet for Næstved Vestegn håber vi det kommende byråd vil arbejde på, at hele Næstved kommune bliver et harmoniske sted at leve, så alle kan føle sig velkomne. God valgkamp til alle.