Debat: Hvorfor skulle udvalget være for hundeskoven?

Når Malene Nedergaard blev gal på Teknisk Udvalg for at sige nej til en hundepark i Tappernøje, så er jeg nødt til at spørge: Hvad fik dig til at tro udvalget ville gå imod forvaltningen? Er der fejl i forvaltningens indstilling? Er der udvalgsmedlemmer, som har givet udtryk for, at ville gå imod indstillingen? Eller hvad er det som fik jer til at tro det kunne gå anderledes. Personligt vil jeg vældig gerne understøtte hundeskove, hvis argumentationen er i orden. Men så kræver det, at en stor gruppe borgere i enighed henvender sig, og fortæller hvorfor forvaltningens opfattelse/indstilling er forkert. Derfor, hvis der er nye oplysninger i sagen og lokal opbakning, så bør der være mulighed for at kigge på det igen.