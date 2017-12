Debat: Hvem udtaler sig, hvornår?

Ledelsen er organisationens ansigt udadtil. De skal stå for pressehåndteringen (sælge organisationen godt). Det er også ledelsens ansvar at udtale sig, hvis der opstår en klagesag - ledelsen skal forsvare sine medarbejdere, men også indrømme, hvis der er sket fejl.

Men hvem ved mest om dagligdagen? Det gør de ansatte - ikke ledelsen. De færreste ledere er også en del af det daglige arbejde og derfor har de brug for at høre fra de ansatte. Det er de ansatte, som skal fortælle, når de møder lovbrud eller mangler i systemet.

Hvis ledelsen eller dem op over ikke reagerer på en henvendelse, så kan næste skridt være at udtale sig offentligt. Og det skal der være plads til. Som Søren Revsbæk udtaler til Sjællandske, at det er igennem de ansatte, at man bedst kan lære en arbejdsplads at kende.