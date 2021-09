Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvem skal betale for urealistisk budget? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvem skal betale for urealistisk budget?

Næstved - 13. september 2021 kl. 15:11 Kontakt redaktionen

På TV2 øst kan man den 8. september 2021 læse, at Næstved yderligere skal spare 2,8 millioner kroner på grund af et underskud i Børne- og skoleudvalget. Der forventes en samlet budgetoverskridelse i udvalget på 15 mio. kroner hvilket betød at chefen for børn, og ungeområdet blev fyret i august.

Men hvem er det der laver budgettet, hvem er det, der iværksætter ugennemtænkte projekter? Det gør de lokalvalgte politikere. Burde man ikke starte med at placere et ansvar der?!?

Gang på gang ser man eksempler på dårlig planlægning og total ligegyldighed i anvendelsen af skatteborgernes penge. Flygtningebyen der i 2015 blev mere end 3 gange så dyr er et godt eksempel.

I øjeblikket er der en plan om at flytte FRIT16 fra dens nuværende placering til bygningen ved siden af Kildemarksskolen. Når man dykker ned i sagens dokumenter, ser man igen eksempler på, hvordan man med mangel på respekt anvender Næstved-borgeres penge.

Budgettet lyder på 1,7 million.

At kalde det et budget er nok også at pynte lidt for meget. Der er lavet et overslag, og man kan allerede nu se, hvordan det kommer til at gå væsentligt over.

265.000 er der afsat til indretning af bygningen der er på 500m2. Det er cirka 530 kroner per m2, hvilket jo er helt urealistisk. Der er afsat 1.277.500 til anlægning af udendørsarealer men der er ingen projektbeskrivelse. De penge skal altså dække en helt ny legeplads, parkeringsplads til busser, flisebelægning, hegn nyt skur med mere. Legepladsen ved den fritlagte Suså kostede 1.4 millioner blot for at sammenligne.

Hvem skal stå til ansvar for projektet, når det med al forventelighed overskrider budgettet? Hvor skal pengene tages fra? Hvem og hvor skal der spares indenfor børn- og ungeområdet?

Uansvarlig brug af Næstved borgeres skattekroner skal simpelthen stoppes!

Kasper Noer Schneider

Kandidat for Nye Borgerlige til kommunal, og regionsvalget

Fasanvej 6,

Næstved