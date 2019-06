Jette Leth Buhl, byrådsmedlem (SF)

Debat: Hvad skal vi bruge pengene til?

Næstved - 18. juni 2019 kl. 14:25 Af Jette Leth Buhl, byrådsmedlem (SF), Gottliebsvej 6, Næstved

I lørdagens Sjællandske kan alle læse, at der nu er besparelser på vej på beskæftigelsesudvalgets budgetter. I generaliseringen og i den forargede tone, der anvendes i artiklen kan man få den tanke at det skal gå ud over nogle sagesløse borgere.

I en tid hvor der er væsentligt færre ledige, er det for SF naturligt at gå igang med drøftelser om, hvordan den store driftsbyrde og de mange ansatte i driften i arbejdsmarkedsområdet kan reduceres.

For SF er det vigtigt, at den opgave, der løses af jobcentret overholder lovgivningen, og at der arbejdes med en anerkendende tilgang til de ledige uanset, om der er tale om kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere eller sygedagpengemodtagere .

I udvalget har vi rejst debatten om måden, man møder de ledige på. P arbejdsmarkedsområdet er der i de sidste mange år indført mere og mere kontrol og flere og flere sanktioner overfor ledige - hvilket har ført til en meget negativ tilgang til den enkelte. Det skyldes i høj grad effektivitetstænkning og økonomitænkning, at det har udviklet sig sådan på de fleste jobcentre.

Den tankegang skal vi væk fra.

Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, at når SF går ind for at reducere driften af jobcentret, så har vi samtidig et krav om at reducere unødvendig kontrol og sanktion af de ledige til fordel for mere tid til at støtte den enkelte ledige i at komme i arbejde eller uddannelse.

SF mener, at det altafgørende for en positiv udvikling på arbejdsmarkedsområdet er, at der bliver gjort op med den umenneskelige tilgang til ledighed og udsathed, der har hersket landet over, på baggrund af den borgerlige regerings politik.

I artiklen skriver journalisten også at de sparede penge skal gå til skoleområdet . Det er der ikke taget stilling til. Der er flere områder i kernevelfærdsområdet, der mangler penge i Næstved Kommune.

Så min opfordring vil være »lad os nu ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt«, og lad os nu tænke os godt om, når budgettet for det kommende år skal drøftes.