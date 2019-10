Send til din ven. X Artiklen: Debat: Helt ufattelig dårlig placering af legeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Helt ufattelig dårlig placering af legeplads

Næstved - 05. oktober 2019 kl. 19:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg kan godt forstå begejstringen over det idémæssige i den ny legeplads.

Men at man kunne finde på at placere den så ødelæggende for det æstetiske udtryk, som byen har fået med den frilagte å og plænerne på terrænet ned mod åen, er ufatteligt.

Præcis på dette sted deler vejen byen på en helt genial måde - sikkert ikke en på forhånd udtænkt plan. Men på den ene side oplever man den helt gamle del af byen, dens historiske og smukke bygninger, de grønne arealer og det strømmende vand. Et rum, der som Hanne Sand Jespersen skriver i sit læserbrev den 4. oktober »indbyder til ro og æstetisk nydelse«.

På den anden side ligger havnen med sine siloer og fabriksbygninger og bevidner en anden vigtig periode af byens historie. Man oplever begge dele, uden at de to historiske manifestationer forstyrrer hinanden. Det er et vidunderligt billede, som også skabes ved vejens gennemskæring og ved de omkringliggende arealers varierede niveauer. Det giver byen sin helt egen karakter - forstyr aldrig det billede.

Børn skal have legemuligheder. Det er klart, men lægger de mærke til legepladsens beliggenhed i denne æstetiske perle? Næppe. Hvorfor så ødelægge den helt unikke plet og dens æstetiske og velgørende funktion for byens borgere (og mulige turister)? Der er legemuligheder på torvet. Skal byen have flere legemuligheder, så find et sted, der ikke ødelægger de over så lang tid skabte/opståede værdier.

For øvrigt har man på plænerne »fortællehånden«. Hvad med at bruge den til at læse en historie for sit barn? En mulighed for en god oplevelse for både barn og voksen - uden at destruere betydningsfulde værdier.

Lone Kluge Larsen

Villavej 8

Fensmark