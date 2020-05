Debat: Helt miljø-gakgak

»Jeg skammer mig over kommunens fremfærd«. Det er en udtalelse, jeg som borger er meget glad for og også lidt stolt af. Havde vi flere af dens slags politikere var der nok mange af os, der igen ville få tillid til vore politikere. Elmer Jacobsen står i en skærende kontrast til udvalgsformand Helle Jessen (S), som på mig virker som en helt fejlcastet politiker, der mere minder om det vi engang kunne læse om syd for vore grænser. Helle Jessen siger det meget forbavsende: »Loven skal overholdes«. I Næstved Kommune sammenhæng er det en helt utrolig nyhed.

Jeg har nu i flere år kunnet følge sager i Næstved, hvor forvaltningen i et meget betydeligt omfang overtrådte vore love, og formentlig helt bevidst. Helle Jessen er sandsynligvis en af de politikere, der ikke aner noget om, hvad proportionalitetsprincippet betyder. Jeg skal derfor gøre det mere forståeligt for Helle Jessen ved at omskrive det til, at »man ikke må skyde spurve med kanoner«.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med påbud skal kunne dokumentere, at den miljømæssige gevinst man samfundsmæssigt kunne opnå ved et påbud i forhold til omkostningerne skulle overstige omkostningerne væsentligt. Jeg er helt sikker på, at meget af det som Næstved Kommune er i gang med i det åbne land er miljømæssigt fuldstændigt uden betydning. Da Helle Jessens partifælle Jens Kampmann i 1973 fik gennemført miljøloven stod dette princip direkte i loven. Men formuleringen forsvandt efter et par revisioner af loven med den begrundelse, at formuleringen var unødvendig fordi politikerne selvfølgelig ville forvalte loven på en så fornuftig måde, at det ikke var nødvendigt direkte at skulle have bestemmelser i loven. Men da man fjernede denne selvfølgelige sunde fornuft, havde man næppe forstillet sig en så fantasiløs betonpolitiker som Helle Jessen.