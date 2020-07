De radikale er enig med borgmesteren. Luk erhvervshavnen. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Havnelukning og borgmesteren

Næstved - 19. juli 2020 kl. 20:01 Af Den radikale byrådsgruppe Lars Hoppe Søe Klaus Eusebius Jakobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig så savner vi i den lokale debat at høre borgmesterens stemme.

Tænk på, hvor sjældent Carsten Rasmussen f.eks. skriver et indlæg eller et synspunkt med en analyserende tilgang i Sjællandske, hvor han åbner for de overvejelser, han har om kommunens fremtid - enten egne eller godt støttet af sine embedsmænd.

For hvad mener kommunens førstemand? I hvilken retning mener han, at tingene skal gå? Hvad er visionen- og især hvorfor? Så derfor er det også befriende, når han ind imellem viser sig frem i et lidt længere interview som nu i disse dage i Sjællandske.

Det er selvfølgelig altid behæftet med en vis fare for, at hans ord og synspunkter får indflydelse på udviklingen uden om den nok så berømte - og ind imellem berygtede - demokratiske proces. Så borgmester ord og holdninger skal nøje afvejes.

Og den afvejning er netop ikke sket i borgmesterens melding om havnen: Her tænkes på "sommer-bomben" forleden om hans "mavefornemmelsen" for Næstved Havns fremtid. Man kan nemlig lidt kontant sige: Dér lukkede Carstens Rasmussens mavefornemmelse Næstved Havn - uden om byråd, økonomiudvalg, havnebestyrelse og borgerne.

I Radikale Venstre er vi tæt på at have samme opfattelse om havnens fremtid som borgmesteren (vores amatøragtige analyse går samme vej), men når det meldes så bastant ud - og uden overvejelser og konsultationer med kunder, erhvervsliv, det politiske liv, eksperter, havnens direktion og andre, hvilke konsekvenser det kan for vores kommunen - både positivt og negativt - så melder der sig næppe nye kunder på havnen og de, der er der, vil overveje deres situation. Så med eller uden byrådets formelle beslutning, så lukkede borgmesteren reelt havnen den 15. juli 2020. Tilbage står nu mest et spørgsmål om tempoet.

Så lidt ærgerligt, at Carsten Rasmussen, da han endelig kom til fadet med holdninger, ikke havde lidt mere tålmodighed. For en grundig debat på et oplyst grundlag er nødvendigt, før vi kan og skal tage en beslutning.