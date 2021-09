Tilkørselsforholdene til Digtervejskvarteret bør blive et varmt emne til kommunalvalget. Billedet er fra en vej i Digterkvarteret og altså ikke fra HC. Andersens Vej. Arkivfoto Thomas Olsen.

Debat: H.C.Andersens Vej igen, igen

Næstved - 20. september 2021 kl. 16:35 Af Ole Andersson, Fodbygårdsvej 19A, Næstved Kontakt redaktionen

Så er vi der bor i Digtervejskvarteret igen kaldt til borgermøde. Denne gang 7. oktober for at høre om yderligere udbygning af beboelser i Digtervejskvarteret, nærmere betegnet to nye boligblokke ved Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej. I alt vel ca. 40 nye lejligheder.

I mange, mange år har der været 3 indkørselsveje til Digtervejskvarteret, nemlig Karen Blixens Vej, H.C. Andersens Vej og Fællesejevej.

Efter udbygning af Digtervejskvarteret startende med Piet Heins Vej. Tove Ditlevsens Vej, Leif Panduros Vej, Halfdans Rasmussens Vej, ekstra etage på boligblokkene på H.C. Andersens Vej og senest Klosterlunden og Baunehøj Park er der stadig 3 indkørselsveje til Digtervejskvarteret, nemlig Karen Blixens Vej, H.C. Andersens Vej og Fællesejevej.

Men der er kommet og kommer vel i alt godt og vel 500 nye boliger eller mere, når hele Digtervejskvarteret er udbygget.

Så hvordan forestiller Næstved Kommune sig, at beboere på Fodbygårdsvej, Chr. Winthers Vej og H.C. Andersens Vej skal holde til den yderligere store trafikale belastning?

Vi, der bor med haver ud til H.C. Andersens Vej, har fået en ufattelig høj trafikstøj fra kl. 6.30 om morgenen, og sidder man ude i haven om dagen, er man nødt til på visse tider at stoppe al tale på grund af trafikstøj. Jeg tror, at støjen til tider er højere end den tilrådelige på 58 db!

Og så bliver der kørt alt for stærkt i området.

Jeg har selv bestilt 2 hastighedskontroller på H.C. Andersens Vej og det viser sig, at ca. 20 procent af bilisterne kører for stærkt - helt op til 81 km/t. Derfor må hastighedsdæmpende foranstaltninger også være et must. Man kan som i mange andre byer sætte hastighedsgrænsen på 40 km/t, så også skolebørnene kan føle sig mere sikre, når de skal til Lille Næstved Skole.

Jeg har tidligere i læserbreve beskrevet, at H.C. Andersens Vej efterhånden lyder som H.C. Andersens Boulevard på grund af den tiltagende trafik, og jeg synes nu, efter at der er planer om yderligere udbygning, at kommunen skal komme på banen og se på andre til- og frakørselsforhold til området.

Så jeg håber meget, at udmeldingen fra Thomas Palmskov tidligere på året, om at tilkørselsforholdene til Digtervejskvarteret vil blive et varmt emne til kommunalvalget står til troende.

Ydermere siger min erfaring siger mig, at borgermøder er lige som at putte borgerne blår i øjnene, for lige meget hvilke argumenter, der fremkommer på møderne, bliver intet rettet til - det er lige som om, at alt er aftalt på forhånd, men lovmæssigt skal man jo holde disse møder.

Det samme er gældende, når man har indsigelser og skriver til »blivhoert@naestved.dk« - så bliver man desværre ikke hørt. Ærgerligt.