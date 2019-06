Debat: Glemmer du, så husker jeg, Hr. Eusebius

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V)

Næstved - 19. juni 2019 kl. 12:58 Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm, byrådsmedlem (V), Farvergade 11, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klaus Eusebius skriver d. 17/6 i Sjællandske, at jeg har udtalt til samme avis, at der ikke er afsat penge nok til svømmefaciliteter i budgettet og antyder hermed, at jeg mener der bør afsættes mere.

Hr. Eusebius udlægning af mine udtalelser til Sjællandske er imidlertid kun en halv sandhed, hvorfor jeg tænker at der må være tale om en forglemmelse.

Det er korrekt at jeg har sagt, at de 152 mio. kr. efter min bedste vurdering ikke rækker til at bygge et nyt "badeland", som kan erstatte det nuværende svømmeareal OG rumme både wellness og morskabsområde.

Jeg også sagt, at jeg mener man må prioritere, og her mener jeg, at det først og fremmest er en kommunal opgave at sikre et passende svømmeareal.

Jeg ønsker nemlig ikke at kaste kommunen ud i et nyt byggeprojekt med overdimensionerede ambitioner og et underdimensioneret budget. Det kan kun ende galt med budgetoverskridelser og mangler til følge. En erfaring, som burde stå skarpt i alle byrødders hukommelse.

Jeg ser ej heller mulighed for at finde væsentligt flere penge end der er afsat, for der er mange andre vigtige(re) områder, som trænger og kommunen fattes penge.

Det er i øvrigt et synspunkt, som jeg har ytret ved flere tidligere lejligheder hvor Hr. Eusebius også har været til stede, hvorfor det ikke burde være ny viden eller til at misforstå.