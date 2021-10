Debat: Friplejehjem og flere af dem, tak

De fungerer godt, endda rigtig godt. Der er gode muligheder for at leve op til de serviceforpligtelser vi har overfor vores borgere. På Dagmarsminde indlægges årligt under 10% af deres beboere, hvorimod landsgennemsnittet er på over 40%-og skal vi lige nævne at en gennemsnitlig indlæggelse ikke VAP (hospitalserhvervede infektioner) p.t koster ca. 70.000. Så har vi ikke engang nævnt de udgifter til medicin, træning, sygepleje og hjælpemidler som Dagmarksminde også har mindre af. Det ville være skønt at Næstved kommune og kommunerne i Region Sjælland turde kigge på og regne lidt i at have et FRIPLEJEHJEM. Det ville i hvert fald i min optik forskønne og gøre kommunerne mere attraktive og noget af det jeg vil have fokus på, hvis jeg bliver valgt ind.