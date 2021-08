Helle Jessen

Debat: Flere turister kommer ikke med flere kanoer

Næstved - 16. august 2021 kl. 11:00 Af Helle Jessen Kandidat for Socialdemokratiet Formand for Teknik- og Miljø Udvalget

turisme: Det er glædeligt at kunne konstatere, at flere politikere nu mener, at vi skal satse mere på naturturisme. Vestres spidskandidat er sprunget ud som fortaler for at brande kommunens potentiale på feltet.

Han peger især på kanosejladsen på Susåen, som noget, der kan udvikles.

Eftersom det er Miljøstyrelsen, der bestemmer hvor mange udlejningskanoer, der må være i åsystemet, så kan man ikke ved at øge antallet af kanoer få flere kanoturister på den måde.

Til gengæld kan man hæve kvaliteten af det samlede »produkt«, og det ved jeg, at især den ene udlejer kontinuerligt arbejder på.

Da det er kanoudlejerne, der ejer de fleste overnatningspladser, er det også dem, der bestemmer, hvad turisterne møder på pladserne. Og der er visse steder plads til forbedring!

De Konservative vil have udarbejdet en kanon over de mange naturperler, som vi har i Næstved Kommune. Da jeg tænker, at de både har fået ejernes tilladelse til brandingen og aftalt bedre adgang de steder, hvor det kniber, lover det jo godt for fremtiden!

For det giver jo ingen mening at profilere sig som Naturturistkommune, hvis ikke den lovpligtige adgang følges op af en målrettet formidling og markedsføring.

I højre side af Byrådssalen har der mildest talt ikke været den store begejstring for de mange tiltag med naturpolitisk indhold, som i de seneste Byrådsperioder har været til debat og beslutning. Venstre har stemt nej til det meste, og De Konservative ville sælge Kristiansholms Plantage.

Jeg ser derfor frem til, at man i næste byrådsperiode kan løfte naturturismen, så vi kan formidle andet og mere end den natur, som stat og kommune har indflydelse på eller råderet over. Trækker man ikke på samme hammel, når man skal lokke naturturister til egnen, så vedbliver naturperlerne på Næstvedegnen at være ukendte for de fleste.