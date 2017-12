Debat: Fasthold langsigtet planlægning

Den kommende havneformand er fokuseret på havnestrategien og kender bredden i havneproblematikken. Dette er også nødvendigt for at skabe den nødvendige synergieffekt og økonomi, og skabe den nødvendige troværdighed overfor kapitalfonde og virksomheder med potentielle investeringsprojekter. Kapitalfonde og virksomheder bryder sig ikke om slingrekurs. De lægger vægt på en kommune, der kan lægge og fastholde en langsigtet planlægning. Fasthold derfor den økonomiske politik, og lad effekten af sparerunderne og de bedre konjunkturer skabe grundlaget for forbedringer i skolesystemet og kommunens øvrige aktiviteter. Udtalelserne fra formanden for Næstveds Erhvervsforening er berettigede. En fællesnævner fra vælgermødet den 15. nov. er, at dialog med erhvervslivet og bedre koordination mellem de enheder, der arbejder for erhvervsudvikling, skal være en central målsætning. Mange borgere prioriterer investeringer i den erhvervs gavnlige infrastruktur højere end et vandkulturhus med varmtvandsbassin. Det bliver det spændende at stifte bekendsskab med den kommende formands havnestrategi.