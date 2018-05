Gitte Carlsberg håber, at alle interessenter, som bruger havnen, ser på havnen eller er nabo til havnen bliver hørt i forhold til en fremtidig placering af havnen.

Debat: Erhvervshavn her eller der?

Næstved - 11. maj 2018 kl. 19:45 Af Gitte Carlsberg, Havnen 6, Næstved. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Husk at spørge interessenterne: Altså alle os, der bruger havnen, ser på havnen eller er nabo til havnen. I efteråret var vi flere byrådsmedlemmer, der lovede vores vandsportsklubber, naboer og brugere af havnen, at de ville blive hørt, at det nye byråd ville lytte til deres meninger. Desværre er det ikke det, jeg hører, at der sker i det nye byråd.

Undersøgelsen af brugen af havnen nu og i fremtiden er blevet skrottet af byrådet. Det lyder som erhvervshavnen skal flyttes - pris formentlig i omegnene af 100.000.000 kr. - havnen indtjener 1-2.000.000 kr. pr år, men havneområdet kan vel sælges og indbringe nogle penge. Altså - hvis der ikke er forurenet og ikke må bruges til boligområde. Ja - har man undersøgt det, eller forventer man ikke, at der er forurenet?

Vi var mange politikere, der lovede, at interessenterne ville blive hørt. Bl.a. skrev jeg selv: "I det nye byråd kan vi tage en beslutning om placeringen af havnen, men vi skal sørge for, at alle interessenter skal inddrages og høres. Rigtig mange har en mening, og dem skal der lyttes til, men især os der er direkte berørte, vi skal høres."

Jeg er ikke ansvarlig for dette løfte, da jeg ikke er i byrådet nu, men andre skrev det samme. Håber at vi endnu kan nå at blive hørt om vores mening, inden der tages en beslutning.