Jette Leth Buhl. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Er politik og demokrati bare en stemme for eller imod? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Er politik og demokrati bare en stemme for eller imod?

Næstved - 24. juli 2021 kl. 09:54 Af Jette Leth Buhl Byrådsmedlem for SF Gottliebsvej 6 Næstved Kontakt redaktionen

Næstved Kommune: I den lokale presse er der en debat i gang, foranlediget af at Søren Revsbæk har nørdet tælling af afsluttende afstemninger i Næstved Byråd.

Hans hypotese er, at der er alt for meget, man er enige om i Næstved Byråd, og derfor er det, efter hans mening, ikke et velfungerende byråd, og det skulle så være udtryk for, at de enkelte politikere og partier ikke har egne stærke meninger. Han hævder, at det kun er i "småsager", at uenigheder kommer til udtryk i afstemningerne. Han underbygger sine postulater med optælling af partiernes stemme i den endelige beslutning.

Det kunne være spændende at høre hvad Sørens agenda egentlig er.

Det er jo en spændende debat - MEN

For det første er det jo ikke i den endelige beslutning om en sag, at man kan vurdere, om man som politiker har haft indflydelse på sagen.

For det andet behandles sagerne først i udvalg og efterfølgende ofte i Økonomiudvalg og sidst i Byrådet.

Der har altså blevet arbejdet med sagen flere gange.

I processerne frem mod den endelig beslutning er der ofte store uenigheder partierne imellem og frem mod den endelige beslutning skabes der kompromisser og sagerne tilrettes, så der i de fleste tilfælde kan opnås et stort flertal for sagens udfald.

SF vil for eksempelvis gå langt for at opnå en: bedre Handicappolitik, færre børn i skoleklasserne, to-voksenordninger i skolerne, en mere fleksibel ældrepolitik, mere skat på erhvervsvirksomheder,en grøn indkøbspolitik, højere prioritering af indsatserne for de unge ledige. Og meget mere.

De holdninger sparker vi ind i debatterne hver gang der er drøftelser.

Som udgangspunkt er der stor diversitet de politiske partier imellem, men heldigvis er det sådan, at det er muligt i processen frem mod beslutningen at opnå en ret stor enighed om en sag.

Det er en kvalitet, at vi er i stand til at vælge fremdrift af kommunen fremfor obstruktion af vigtige sager ved at drøfte, ændre, tilrette og forhandle samt lytte til de borgere, der indsender deres forslag i de store sager.

Nogle i debatten kalder dét at nå til enighed for et udtryk for manglende politisk mod hos de enkelte partier /politikere.

Det kan man selvfølgelig godt hævde, men man kunne lige så godt hævde det modsatte, at det er modigt at komme hinanden i møde i et ønske om at drive kommunen fremad.

Hvert parti taler med den tyngde de har politiske mandater til, og derfor har det stor betydning, hvor borgerne sætter deres kryds - hver gang der er valg.

relaterede artikler

Debat: En svipser fra Revsbæk 23. juli 2021 kl. 13:44

Revsbæk: Politikere ramt af enighedspsykose i byrådet 22. juli 2021 kl. 04:43